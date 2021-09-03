153 человек заразились коронавирусом в Югре за последние сутки

В Югре за сутки коронавирусом заразилось 153 человека. За всю пандемию 71 001 жителей округа проходили лечение. Об этом пишет оперштаб.
Новые случаи зафиксированы в 19 муниципалитетах региона:
- Нижневартовск – 33;
- Сургут – 18;
- Ханты-Мансийск – 16;
- Сургутский район – 12;
- Нефтеюганский район – 11;
- Мегион – 10;
- Ханты-Мансийский район – 9;
- Урай – 8;
- Лангепас – 6;
- Нягань – 5;
- Советский район – 5;
- Нефтеюганск – 3;
- Радужный – 3;
- Югорск – 3;
- Кондинский район – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Когалым – 2;
- Октябрьский район – 2;
- Пыть-Ях – 1.
«На момент выявления у 132 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно Контакт установлен в 151 случае. По 2 контакты устанавливаются. Состояние 111 пациентов тяжелое, 89 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщает оперштаб.