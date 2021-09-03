153 человек заразились коронавирусом в Югре за последние сутки

В Югре за сутки коронавирусом заразилось 153 человека. За всю пандемию 71 001 жителей округа проходили лечение. Об этом пишет оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 19 муниципалитетах региона:

Нижневартовск – 33;

Сургут – 18;

Ханты-Мансийск – 16;

Сургутский район – 12;

Нефтеюганский район – 11;

Мегион – 10;

Ханты-Мансийский район – 9;

Урай – 8;

Лангепас – 6;

Нягань – 5;

Советский район – 5;

Нефтеюганск – 3;

Радужный – 3;

Югорск – 3;

Кондинский район – 3;

Нижневартовский район – 3;

Когалым – 2;

Октябрьский район – 2;

Пыть-Ях – 1.

«На момент выявления у 132 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно Контакт установлен в 151 случае. По 2 контакты устанавливаются. Состояние 111 пациентов тяжелое, 89 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщает оперштаб.