В Югру прилетят «Русские витязи»

В двух крупных городах Югры выступит авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи». Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

«С поддержкой правительства автономного округа и министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу удалось все сложить и получить для югорчан этот проект 18 сентября в Сургуте и Нижневартовске», – заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова накануне, 2 сентября.

«Гордость современной России – воздушно-космические силы, элита ВКС – авиационные группы высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские Витязи». Весомый вклад в развитие страны вносят и жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Здесь, в Западной Сибири, в условиях Севера работают люди, которые решают стратегические задачи обеспечения энергобезопасности Российской Федерации», — подчеркнула Наталья Комарова в своем письме к министру обороны..

Отмечается, что глава региона обсудила организацию проекта с командиром пилотажной группы «Русские Витязи» Андреем Алексеевым. Он отметил, что помимо этого будут проведены встречи со школьниками и студентами, экскурсии на аэродром, уроки мужества и автограф-сессии.