В Югре проходит streetart-экспедиция «Игра началась» в преддверии шахматной Олимпиады

В Югре в преддверии 44-й шахматной Олимпиады и Конгресса ФИДЕ, запланированных на 2022 год, проходит streetart-экспедиция с названием «Игра началась». В 22 муниципалитетах региона появятся настенные рисунки на шахматную тематику, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. Работать над ними будут художники из Югры, Тюмени и Екатеринбурга.

«Серия из более чем двух десятков настенных картин появится до конца сентября 2021 года, и будет посвящена магической природе ума, сказочному гостеприимству нашего Северного края, – отмечает художественный руководитель Streetart-экспедиции Николай Чебоненко, – Ведь гостеприимство – базовая ценность любого региона. И мы через творчество стремимся заявить не только о грядущем шахматном событии, но и о том, что Югра – очень дружелюбная и теплая территория: для спорта, путешествий и незабываемых эмоций».

Эту streetart-экспедицию организует Федерация шахмат Югры. «Нам хотелось привлечь местное креативное сообщество и отразить югорский культурный код в работах художников: взгляд на шахматы через призму региональной идентичности, – рассказывает президент организации Василий Филипенко. – Впервые такой подход мы успешно использовали на Кубке мира ФИДЕ – 2019, и в текущем году мы продолжаем развивать эту тему. Более того, считаем важным вовлечь жителей и гостей Югры в диалог, показать, как вокруг события мирового уровня может объединяться не только узко спортивная аудитория, но и творческая, культурная общественность региона».

Посмотреть на все рисунки и их геолокацию можно на сайте мероприятия.