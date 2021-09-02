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​Югра соберет сотни тысяч предложений с нескольких площадок для актуализации стратегии до 2030 года

Общественный совет при губернаторе Югры определил, как будет скорректирован главный стратегический документ

​Югра соберет сотни тысяч предложений с нескольких площадок для актуализации стратегии до 2030 года
Фото myopenugra.ru

Общественный совет при губернаторе Югры под председательством Натальи Комаровой в ходе онлайн-совещания одобрил механизм по актуализации стратегии развития региона до 2030 года. Для этого будут использованы сотни тысяч предложений жителей округа, собранные на нескольких площадках – на базе Общественной палаты, портала «Открытый регион – Югра» и, конечно, «Карты развития Югры» – масштабного инструмента обратной связи, при помощи которого окружная власть получила более 300 тысяч пожеланий и инициатив югорчан.

«В целях актуализации Стратегии социально-экономического развития организован сбор предложений, идей югорчан. Площадок для их сбора несколько: Общественная палата региона, портал «Открытый регион – Югра», Карта развития Югры, общественные организации, – сказала Наталья Комарова. Каждый из югорчан имеет возможность направить свои предложения для актуализации Стратегии. У каждого проекта свой срок завершения сбора предложений, крайний – 23 сентября». Она также подчеркнула, что ни одна идея, озвученная югорчанами, не должна потеряться.

Председатель думы Югры Борис Хохряков рассказал, как удалось провести самый масштабный сбор предложений югорчан и наполнить содержанием «Карту развития Югры»: «Недавно прошел итоговый форум «Команды Югры», нам нем были подведены итоги серии стратегических сессий, которые прошли в 22 муниципалитетах. Все они представили свои инициативы, включенные в «Карту развития Югры». Благодаря широкому обсуждению мы получили более 300 тысяч наказов и сформулировали более 500 конкретных проектов, которые стали настоящей народной программой. Ее мы будем шаг за шагом реализовывать».

Он также перечислил некоторые знаковые проекты, предложенные жителями отдельных муниципалитетов: благоустройство территории у озера Комсомольское в Нижневартовске, парк «Галактика» в Когалыме, модернизация территории «Барсовой горы» в Сургутском районе, создание «зеленого пояса» парков в Сургуте и многие другие.

«В Лангепасе и Радужном жители выдвинули по девять тысяч инициатив, – добавил главврач Лангепасской городской больницы Александр Нохрин. – То есть каждый третий взрослый житель принял участие в формировании народной программы. Люди восприняли это как составление реального плана действий, и их доверие должно быть закреплено в стратегии развитии округа».

«В Югре давно налажен механизм обратной связи. Но сейчас эта работа приобрела еще большие масштабы – действительно поступило огромное количество предложений. И наши земляки готовы включаться в работу по их реализации, – отметил депутат думы Югры Василий Филипенко. – Для этого нужна тесная работа органов власти, общественности, некоммерческих организаций на всех уровнях. 28 августа в Сургуте на итоговом форуме Команды Югры мы обсудили приоритетные проекты в Карту развития Югры, сформированные на основе предложений жителей нашего региона. Правительство подготовит предложения, которые будут также широко обсуждаться с жителями и общественностью, с тем, чтобы реализовать инициативы югорчан в срок и в полном объеме как минимум на пятилетку. Уверен, документ живой, будет двигаться в ритме времени и дополняться новыми предложениями и идеями».

Участники совещания подробно обсудили механику – каким образом собранные предложения попадут в стратегию. По словам директора АУ «Центр «Открытый регион» Маргариты Козловой, процесс будет идти в два этапа. До 23 сентября все предложения будут собраны, а затем систематизированы и сведены в единую презентацию, которая пройдет отдельное обсуждение в первой половине октября. «Запланированы очные обсуждения в формате стратегических сессий, которые пройдут в муниципалитетах Югры», – сказала Козлова.

Наталья Комарова распорядилась передать весь объем данных направить департаменту экономического развития Югры, который отвечает за стратегические документы, чтобы там предложения внесли в конкретные государственные программы в самое ближайшее время.

Замгубернатора Югры и директор департамента экономического развития Роман Генкель рассказал, что сейчас продолжается сбор общественных экспертов для работы над актуализацией документа – на данный момент заявки отправили 400 человек, но «чем их будет больше, тем лучше». «До 8 сентября мы ждем заявки от югорчан на включение в число экспертов, затем проведем форсайт-сессии, чтобы пул собранных предложений распределить и приоритизировать. Для этого у нас будет шесть площадок: «Умная экономика», «Гибкая промышленность», «Научно-инновационное лидерство», «Персонифицированная социальная платформа», «Равномерное пространство», «Управление регионом», – резюмировал Генкель.


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Сегодня в 16:50, просмотров: 51, комментариев: 0
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