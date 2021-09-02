152 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

За минувшие сутки в 20 муниципалитетах Югры зарегистрировано 152 новых случая COVID-19. Не пережили болезнь три человека – умерли пациенты в Нижневартовске, Мегионе и Ханты-Мансийске. Выздоровели за сутки 149 человек.

По суточному приросту лидируют Нижневартовск (36), Сургут (26) и Ханты-Мансийск (16), следует из данных окружного оперштаба. Новые заболевшие чаще всего обращаются с симптомами простуды. 113 человек пришли к врачам с признаками ОРВИ. У 39 пациентов зафиксирована пневмония.

Сейчас лечение проходят 2 613 человек. Состояние 114 пациентов тяжелое, 86 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 70 848 случаев новой коронавирусной инфекции от COVID-19, выздоровели 67 169 югорчан, умерли 1 066 человек.