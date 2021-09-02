Инвалид из Нягани заплатил за интим проститутке Марине, а она оказалась мошенницей

Полицейские Нягани разыскивают бессердечную Марину, которая рекламировала себя как проститутка, а на деле оказалось мошенницей. Жертвой злоумышленницы стал 24-летний инвалид – он лишился 41 тысячи рублей, большую часть из которых взял в кредит.

О преступлении первыми узнали госавтоинспекторы. Патрулируя улицы, они заметили плохо передвигающегося молодого человека, который размахивал руками. Узнав о произошедшей с парнем беде, стражи порядка доставили его в ОМВД.

Пострадавший рассказал, что хотел воспользоваться услугами интим-салона. Нашел сайт, выбрал девушку по фото и связался с ней по телефону. Собеседница, представившаяся Мариной, тут же попросила предоплату 750 рублей и 5200 рублей для оформления страховки. Парень деньги перевел, однако Марина заявила, что онлайн-касса зависла.

«После этого на телефон заявителю поступил звонок от владельца салона услуг, который представился Хасаном и попросил перевести 30 тысяч рублей, чтобы снять образовавшуюся блокировку с онлайн-кассы. Няганец пояснил, что потратил на оплату девушки и ее страховки все пособие по инвалидности, но он может воспользоваться онлайн-кредитованием. После одобрения банком кредита, молодой человек на следующее утро перевёл 30 тысяч на указанный ранее Мариной номер счета, лишь после этого он понял, что попался на уловку мошенников. Общая сумма ущерба составила порядка 41 тысячи рублей», - рассказали о схеме обмана в пресс-службе городской полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Марине и Хасану грозит до пяти лет тюрьмы.