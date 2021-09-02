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ВАЗ врезался в Тойоту: один пассажир пострадал

В Югре во время ДТП один человек получил травмы

ВАЗ врезался в Тойоту: один пассажир пострадал
фото: ГАИ Югры

В Нягани столкнулись две легковушки, во время ДТП пострадал один пассажир. Инцидент произошел накануне, 1 сентября. По предварительным данным, водитель «ВАЗа» не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Тойота» и въехал в иномарку.

«Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования; 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 23 водителя привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 27 – за нарушение требований к перевозке детей», – сообщает пресс-служба ГАИ Югры.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 258, комментариев: 0
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