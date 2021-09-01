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​Больше рейсов: Utair будет летать по 53 маршрутам из городов Югры

В Utair рассказали, куда можно будет улететь из Югры осенью и зимой

​Больше рейсов: Utair будет летать по 53 маршрутам из городов Югры
Фото: utair.ru

Авиакомпания Utairпо поручению регионального правительства наращивает маршрутную сеть в Югре. В осенне-зимнем расписании запланировано 15 маршрутов внутри округа и 38 — из ХМАО в другие регионы России.

«Мы постоянно открываем прямые рейсы, чтобы связать небольшие города ХМАО с крупными административными центрами, а те, в свою очередь, — с регионами. Наша цель — обеспечить максимальную транспортную доступность округа, чтобы его жители могли быстро и экономично летать по всей России», — рассказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

В Сургут можно прилететь из Белгорода, Белоярского, Волгограда, Грозного, Екатеринбурга, Краснодара, Махачкалы, Минеральных Вод, Москвы, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Томска, Тюмени, Уфы, Ханты-Мансийска.

В Ханты-Мансийск — из Белоярского, Березово, Екатеринбурга, Игрима, Краснодара, Когалыма, Москвы, Нягани, Нижневартовска, Омска, Советского, Сургута, Тюмени, Урая, Уфы.

В Нижневартовск — из Краснодара, Омска, Санкт-Петербурга, Самары, Тюмени, Уфы, Ханты-Мансийска.

В Белоярский — из Березово, Нягани, Советского, Сургута, Тюмени, Ханты-Мансийска.

В Березово — из Белоярского, Игрима, Тюмени, Ханты-Мансийска.

В Игрим — из Березово, Тюмени, Ханты-Мансийска.

В Нягань — из Белоярского, Ханты-Мансийска. В Когалым — из Москвы, Ханты-Мансийска.

В Советский — из Белоярского, Екатеринбурга, Тюмени, Урая, Ханты-Мансийска.

В Урай — из Екатеринбурга, Советского, Тюмени, Ханты-Мансийска.


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01 сентября в 23:27, просмотров: 144, комментариев: 0
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