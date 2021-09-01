Житель Нягани едва не погиб, спасая из воды двух детей

Житель Нягани Ильмутдин Раджабов спас мальчика и девочку, которые тонули в водоеме в Восточном микрорайоне на первом Гидронамыве. Вытаскивая из воды детей, он сам едва не утонул. Об истории спасения сообщает «Югра-ТВ».

«Тонущую девочку из воды он вытолкнул первой. В это время её друга унесло течением практически на середину реки. Доплыв до мальчика, мужчина понял, что обратно уже не вернётся - кончались силы. Ребёнка он смог достать, а сам пошёл на дно, наглотавшись воды. На помощь пришёл неизвестный молодой человек. Теперь семья Раджабовых разыскивает уже своего героя», - рассказал корреспондент телекомпании.

Подобное происшествие в начале мая случилось в Сургуте. 10-летний мальчик, приехавший с семьей в речпорт посмотреть на то, как идет лед, упал в Обь. Один из прохожих прыгнул в ледяную воду и вытащил ребенка.