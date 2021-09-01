Выплата 10 тысяч рублей всем пенсионерам назначена на 2 сентября

Завтра, 2 сентября, все пенсионеры Югры получат по 10 тысяч рублей. По сообщению регионального отделения пенсионного фонда России, перечисление пройдет более чем 450 тысячам человек. Правда, выплату можно будет получить только на карту системы «Мир», в ином случае она будет направлена на бескарточный счет в банке, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Кто получает пенсию в «Почте России» – те получат выплату вместе со следующим ежемесячным пенсионным платежом. Если же прийти за ним в сентябре не получится – значит, эти 10 тысяч выдадут в любой из последующих месяцев, когда пенсионер придет за своими деньгами на почту.

Стоит помнить, что, по президентскому указу, с этих 10 тысяч ничего не может быть удержано в пользу кого-либо – ни по исполнительному производству, ни в счет погашения какой-либо задолженности. ПФР специально маркирует эти деньги как не подлежащие к какому-то иному списанию, кроме как использованию непосредственно получателем. Кроме того, эти деньги не попадут в учет доходов семьи, по которым рассчитываются различные меры господдержки.

Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра ПФР в Югре: 8(800)600-05-19 в рабочие часы: пн 9.00 – 18.00; вт - пт 9.00 – 17.00.