Вакцинация от коронавируса в Югре продолжается, а заболеваемость падает

Почти 535 тысяч взрослых югорчан получили первый компонент вакцины от коронавируса, из них 485 тысяч привиты полностью. Такие данные озвучила Наталья Комарова на очередном заседании регионального оперштаба по борьбе с пандемией. Таким образом, автономный округ постепенно приближается к цели привить 60 процентов взрослого населения (то есть отметке 700 тысяч человек).

«Говоря о динамике распространения инфекции по итогам четвертой недели августа, мы также наблюдаем снижение количества заболевших, обратившихся в медицинские организации, на 11 процентов. В регионе продолжают функционировать 12 ковидных госпиталей. В еженедельной динамике выписка югорчан превышает госпитализацию», – цитирует департамент общественных связей Югры Максима Малхасьяна, замдиректора департамента здравоохранения.

С наличием вакцины все так же хорошо – только за последнюю неделю августа в округ завезли 43 800 комплектов, из них чуть меньше половины – «Спутник Лайт». Югра также направила пять миллионов рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые проводят вакцинацию.