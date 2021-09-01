2 сентября в Югре ожидается опасная погода

В четверг, 2 сентября, в Югре ожидается неблагоприятная погода – в отдельных районах ветер усилится до 17 метров в секунду. День будет пасмурным, но осадков не ожидается. Температура ночью +2,+7 °С, днем +15,+20 °С. Прогноз погоды опубликован на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

В конце недели местами пройдет кратковременный дождь, преобладающая температура воздуха ночью +10,+15 °С, днем +19,+24 °С.

В Сургуте в четверг, по данным сервиса Gismeteo, скорость ветра усилится до 13 метров в секунду, дождей не ожидается, днем воздух прогреется до +16 °С.