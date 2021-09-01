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На трассе «Сургут – Нижневартовск» сбили пешехода: мужчина погиб

На одной из трасс в Югре насмерть сбили пешехода

На трассе «Сургут – Нижневартовск» сбили пешехода: мужчина погиб
фото: ГАИ Югры

Накануне, 31 августа, на трассе «Сургут – Нижневартовск» произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, 28-летний водитель «Лады Гранты» сбил 48-летнего югорчанина, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался до прибытия бригады скорой.

«Всего 31 августа на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 6 получили травмы. Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами в темное время суток», – комментирует ведомстве.


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Сегодня в 11:34, просмотров: 119, комментариев: 0
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