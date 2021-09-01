150 человек заразились коронавирусом в Югре за последние сутки

В Югре за сутки коронавирусом заразилось 150 человек. За всю пандемию 70 696 жителей округа проходили лечение. Об этом пишет оперштаб.
Новые случаи зафиксированы в 17 муниципалитетах региона:
- Нижневартовск – 54;
- Сургут – 27;
- Ханты-Мансийск – 26;
- Лангепас – 7;
- Урай – 7;
- Нефтеюганск – 6;
- Мегион – 5;
- Березовский район – 4;
- Покачи – 2;
- Пыть-Ях – 2;
- Радужный – 2;
- Югорск – 2;
- Советский район – 2;
- Когалым – 1;
- Кондинский район – 1;
- Сургутский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 113 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 6 – бессимптомно. Контакт установлен в 148 случаях. По 2 контакты устанавливаются. Состояние 109 пациентов тяжелое, 81 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.