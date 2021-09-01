150 человек заразились коронавирусом в Югре за последние сутки

В Югре за сутки коронавирусом заразилось 150 человек. За всю пандемию 70 696 жителей округа проходили лечение. Об этом пишет оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 17 муниципалитетах региона:

Нижневартовск – 54;

Сургут – 27;

Ханты-Мансийск – 26;

Лангепас – 7;

Урай – 7;

Нефтеюганск – 6;

Мегион – 5;

Березовский район – 4;

Покачи – 2;

Пыть-Ях – 2;

Радужный – 2;

Югорск – 2;

Советский район – 2;

Когалым – 1;

Кондинский район – 1;

Сургутский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 113 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 6 – бессимптомно. Контакт установлен в 148 случаях. По 2 контакты устанавливаются. Состояние 109 пациентов тяжелое, 81 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.