Стратегию развития Югры до 2030 года откорректируют согласно предложениям, поступившим на Карту развития

Сбор инициатив и предложений югорчан в обновляемую Стратегию Югры обсудили на заседании Общественного совета при губернаторе Югры 31 августа. Как отметила глава региона Наталья Комарова, все идеи для обновляемой Стратегии собирают на нескольких площадках – на Карте развития Югры, в Общественной палате региона, на портале «Открытый регион – Югра», а также во время открытых общественных слушаний. «Каждый югорчанин может направить свои предложения для актуализации Стратегии развития», – заявила Наталья Комарова.

После этого все предложения объединят в единый реестр, сданные которого будут учтены при формировании муниципальных и государственных программ. Губернатор подчеркнула, ни одна идея, ни одна инициатива людей не должна затеряться – все должны быть учтены экспертами.

Выступая на заседании Общественного совета председатель регионального парламента Борис Хохряков напомнил, что весомой частью предложений в обновляемую Стратегию станут наказы и поручения, вошедшие в Карту Развития Югры — народную программу «Единой России». «Это позволит претворить в жизнь множество интересных инициатив наших земляков», – констатировал Борис Хохряков.

Спикер регионального парламента напомнил, что проекты в Карту Развития Югры широко обсуждали, в том числе и на форумах «Команды Югры». «Собрано свыше 300 тысяч наказов и около 500 проектов. Карта развития Югры стала по-настоящему народной программой. Мы будем планомерно ее реализовывать для улучшения качества жизни людей, поступательного развития автономного округа», – заявил Борис Хохряков.

Главврач Лангепасской городской больницы Александр Нохрин добавил, что в работе над Картой развития участвовали представители всех 22 муниципалитетов. Больше всего инициатив – около 55 тысяч – поступило от сургутян. Жители Лангепаса и Радужного дали примерно по девять тысяч инициатив. «Люди воспринимают это в качестве реального инструмента улучшения жизни, повышения ее качества. Важно оправдать оказанное нам доверие, чтобы эти идеи легли в основу нашей Стратегии до 2030 года», – подчеркнул Александр Нохрин.

Член команды Югры, депутат окружного парламента Василий Филипенко заявил, что масштабное обсуждение инициатив югорчан крайне важно для выработки карты развития. «В Югре давно налажен механизм обратной связи. Но сейчас эта работа приобрела еще большие масштабы – действительно поступило огромное количество предложений. И наши земляки готовы включаться в работу по их реализации», – сказал народный избранник.

В завершение обсуждения данного вопроса заместитель губернатора Югры – директор департамента экономического развития (данное ведомство курирует работу над обновлением стратегии социально-экономического развития региона) Роман Генкель обозначил, что для работы над Стратегией создали шесть рабочих площадок по направлениям: «Умная экономика», «Гибкая промышленность», «Научно-инновационное лидерство», «Персонифицированная социальная платформа», «Равномерное пространство», «Управление регионом». До 8 сентября заявки на участия в экспертной работе может подать каждый югорчанин. Общественными экспертами на площадках уже стали более 400 человек.

Напомним, что в настоящий момент в автономном округе в соответствии с поручением главы региона ведется работа по обновлению Стратегии социально-экономического развития Югры, одной из целей проводимой работы является обеспечение диверсификации экономики, решений по устранению дисбаланса между востоком, центром и западом региона, усиление роли муниципальных образований, при этом горизонт планирования будет продлен до 2050 года.