16+
Логотип Сиапресс
USD  73,2781   EUR  86,6660  

Новости

Больше новостей
Сколько вы потратили на сборы ребенка в школу?
Комментировать
0
Открытие международных рейсов из Сургута изменит ваши планы на осень?
Комментировать
0
Вы будете читать новую книгу Пелевина Transhumanism Inc.?
Комментировать
0
Идея перенести столицу в Ханты-Мансийск — это…

рациональное предложение 3.6%

пустое сотрясение воздуха 95.1%

не знаю 1.3%

Всего голосов: 385

Комментировать
1
Больше опросов

​Комарова рассказала Проценко про плавучую поликлинику, перинатальный центр и реабилитацию после «короны»

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с главврачом Коммунарки Денисом Проценко

​Комарова рассказала Проценко про плавучую поликлинику, перинатальный центр и реабилитацию после «короны»
Фото admhmao.ru

Наталья Комарова провела рабочую встречу с приехавшим в Югру главврачом главной коронавирусной больницы России – Коммунарки – Денисом Проценко. Губернатор рассказала гостю о медицинских ноу-хау, которые освоил и разрабатывает регион. В частности – о первой в России плавучей поликлинике «Николай Пирогов», которая ежегодно в период навигации оказывает помощь и обследует десятки тысяч югорчан в труднодоступных поселениях.

«Есть потребность в создании такого флота по всей стране, где имеется запрос в повышении доступности первичной медицинской помощи», – цитирует губернатора департамент общественных и внешних связей региона. По словам Комаровой, Югра выступила с инициативой строительства судов такого типа по всей стране, и правительство России уже обдумывает этот вопрос.

Также Наталья Комарова рассказала о приоритетном направлении в развитии гинекологии, акушерства и детства на базе Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. Губернатор презентовала и близкую Проценко тему реабилитации после коронавируса на окружном уровне. «В Югре создана трехуровневая система реабилитации: первый из них начинается именно в отделении медицинской организации, в том числе и в реанимационном. Помимо этих трех уровней, в регионе людям предоставляются услуги санаторно-курортного лечения», – рассказала Наталья Комарова.

Сам Проценко отметил успехи Югры в сфере санитарной авиации и анонсировал вливание новых бюджетных средств в эту отрасль медицины, поэтому опыт нашего региона пригодится многим, кому предстоит строить у себя эту систему.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:55, просмотров: 211, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Ольга Кочурова: «Мел и доска в школах останутся» 2736
  2. В Югре задержан подозреваемый в изнасиловании 1490
  3. ​Обновленный ж/д вокзал в Сургуте будет готов к концу этого года 1226
  4. ​В Сургуте бизнесвумен задолжала государству 30 млн рублей. Ее ждет суд 1130
  5. ​Utair отчиталась о заработке за полгода 1056
  6. ​Югра заняла 13 место в рейтинге регионов по числу взяток 991
  7. ​На Иртыше теплоход «Югорский-8» столкнулся с деревом 952
  8. ​В Югре от коронавируса умер еще один человек 843
  9. ​49 обманутых и 30 млн потерянных рублей: в Югре судят создателя финансовой пирамиды 760
  10. ​И его уничтожат? Таможенники отобрали у сургутянки подаренный хамон 752
  1. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 8179
  2. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 6801
  3. В Нижневартовске врачи спасли ребенка, серьезно пострадавшего в ДТП 4967
  4. ​Пробки во дворах и на объездной: в 25 микрорайоне перекрыли улицу Федорова 4811
  5. ​Давайте ваш короб… Сургутянам не приглянулся проект обновления тепломагистрали на Пролетарском 4495
  6. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 3907
  7. ​Филатов должен был провалить выборы. Но, кажется, у него есть план 3729
  8. ​Шерсти клок 3663
  9. ​Наталья Комарова посетила парк «За Саймой» и указала властям, что территорию нужно преображать бережно 3515
  10. Урал, Югра, Сургут. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев беседует с Дмитрием Щегловым // ONLINE 3506
  1. ​В сауне Нефтеюганска произошел крупный пожар 12538
  2. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 12493
  3. ​Пытался ударить и натравить собаку: нефтеюганец пойдет под суд за нападение на полицейского 12180
  4. ​«Вершина» должна быть наша! 12024
  5. ​Нефтеюганск до конца октября остался без градоначальника 11760
  6. Югорчанка пожаловалась в прямом эфире на здоровье отца: на следующий день его прооперировали 11131
  7. ​«Неравные условия»: в Нефтеюганске бастует кандидат-самовыдвиженец в Госдуму 10278
  8. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 8179
  9. Адвокат-наркоторговец со Среднего Урала пойдет под суд в Нефтеюганске 7969
  10. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 7671

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика