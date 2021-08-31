Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с главврачом Коммунарки Денисом Проценко

Наталья Комарова провела рабочую встречу с приехавшим в Югру главврачом главной коронавирусной больницы России – Коммунарки – Денисом Проценко. Губернатор рассказала гостю о медицинских ноу-хау, которые освоил и разрабатывает регион. В частности – о первой в России плавучей поликлинике «Николай Пирогов», которая ежегодно в период навигации оказывает помощь и обследует десятки тысяч югорчан в труднодоступных поселениях.

«Есть потребность в создании такого флота по всей стране, где имеется запрос в повышении доступности первичной медицинской помощи», – цитирует губернатора департамент общественных и внешних связей региона. По словам Комаровой, Югра выступила с инициативой строительства судов такого типа по всей стране, и правительство России уже обдумывает этот вопрос.

Также Наталья Комарова рассказала о приоритетном направлении в развитии гинекологии, акушерства и детства на базе Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. Губернатор презентовала и близкую Проценко тему реабилитации после коронавируса на окружном уровне. «В Югре создана трехуровневая система реабилитации: первый из них начинается именно в отделении медицинской организации, в том числе и в реанимационном. Помимо этих трех уровней, в регионе людям предоставляются услуги санаторно-курортного лечения», – рассказала Наталья Комарова.

Сам Проценко отметил успехи Югры в сфере санитарной авиации и анонсировал вливание новых бюджетных средств в эту отрасль медицины, поэтому опыт нашего региона пригодится многим, кому предстоит строить у себя эту систему.