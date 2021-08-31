Наталья Комарова наградила нефтяников накануне их профессионального праздника

Сразу три нефтекомпании стали победителями ежегодного окружного конкурса «Черное золото Югры» – «Газпромнефть-Хантос», «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» и «Сургутнефтегаз». Их представителям Наталья Комарова вручила переходящие кубки, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. «Это уникально – впервые жюри конкурса присудило всем трём компаниям, получившим переходящий кубок, абсолютно одинаковое количество баллов по всей системе подсчета... Так держать!», – сказала на награждении губернатор.

По ее словам, чествовать главных добытчиков Югры (во всех смыслах – нефтяники не просто извлекают сырье из недр, но и платят существенную долю налогов в окружной и федеральный бюджет) – добрая традиция в автономном округе. «Текущий период характеризуется стабильным объемом инвестиций в геологоразведочные работы. По сравнению с прошлым годом, растет объем бурения, темп ввода новых скважин. На всех процессах задействованы новые технологии, инновационные подходы», – хвалила участников конкурса Наталья Комарова.

Губернатор также отметила непроизводственные, но при этом не менее важные дела нефтяников – социально-экономическое сотрудничество с регионом и отдельными муниципалитетами. «Ответственность за жизнь югорчан – неизменный долгосрочный ориентир нефтегазодобывающих компаний. Они создают новые рабочие места, благоустраивают города, строят дома, детские сады, школы, ремонтируют дороги. При участии «ЛУКОЙЛа» Когалым стремительно завоевывает статус культурной столицы Югры. Предприятия «Роснефти» – «РН-Юганскнефтегаз», «Самотлорнефтегаз», «Няганьнефтегаз» – обеспечивают поступательное развитие отраслевого образования в Югре (школа – вуз – производство). «Сургутнефтегаз» развивает компетенции профессионалов нефтегазовой отрасли в уникальном центре политехнического обучения», – подчеркнула она.

Наталья Комарова также поблагодарила всех ветеранов нефтегазового комплекса за преданность профессии и пожелала воплощения самых масштабных проектов на благо Югры и России.