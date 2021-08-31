147 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

За минувшие сутки в 19 муниципалитетах Югры зарегистрировано 147 новых случаев COVID-19. Лидерами по суточному приросту стали Нижневартовск (21), Сургут (20) и Нефтеюганск (17). Скончался один ковид-пациент – в Нягани.

Сейчас лечение проходят 2 627 человек. Состояние 110 пациентов тяжелое, 89 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Выздоровели за сутки 153 человека.

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 70 546 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 66 860 югорчан, умерли 1 059 человек.