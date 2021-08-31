Медведи снова набедокурили на дачах в Мегионе

В Мегионе жители дачных поселков продолжают жаловаться на медведей. Косолапые регулярно наведываются на участки и наводят там свои порядки.

28 и 29 августа животные приходили на дачные участки в СОТ «Ватинский Еган». «Животные навели беспорядок и уничтожили имущество дачников. Судя по отпечаткам следов, оставленным на земле, особи были крупные. Это обстоятельство может создавать угрозу безопасности граждан, находящихся на дачных участках. Жителям следует быть бдительными и осторожными! При обнаружении хищников необходимо сообщить в дежурную часть по 02 (с мобильного телефона 020), либо в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112», - сообщили в официальном паблике администрации города во «ВКонтакте».

В социальных сетях уточняется, что медведи утащили клетку с кроликами. Утром клетку нашли пустой в трех метрах от дома, кролики – пропали.