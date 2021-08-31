В Югре снижается заболеваемость педикулезом

В этом году в Югре в три раза снизилась заболеваемость педикулезом. За семь месяцев выявлено всего 74 случая заражения. Выше среднеокружного показателя заболеваемость в Урае, Белоярском и Пыть-Яхе.
«Наибольшая доля заражений педикулезом приходится на возраст 7-14 лет – 58 процентов, и 3-6 лет – 31 процент. В многолетней динамике заболеваемость педикулезом имеет тенденцию к снижению. С 2016 года заболеваемость снизилась в 2 раза – с показателя 45,2 на 100 тыс. населения в 2016 году до 20,4 на 100 тыс. в 2020 году. До наступления нового учебного года остались считанные дни и, чтобы не стать причиной распространения педикулёза в школе или детском саду, крайне целесообразно в домашних условиях осмотреть своего ребёнка», - посоветовали в окружном управлении Роспотребнадзора.
Как вылечить педикулёз:
- 1.приобрести в аптеке средство для обработки от
педикулеза;
2.обработать волосистую часть головы в соответствии с прилагаемой инструкцией;
3.вымыть голову с использованием шампуня или детского мыла;
4.удалить механическим способом (руками или частым гребнем) погибших вшей и гнид;
5.надеть чистое белье и одежду;
6.постирать постельное белье и вещи в режиме кипячение или прогладить горячим утюгом с паром;
7.осмотреть всех членов семьи и себя;
8.повторять осмотр всех членов семьи в течение месяца через каждые 10 дней.