В большинстве школ Югры выявлены нарушения при организации питания

К новому учебному году готовятся не только учителя, но и санитарные врачи. В учебных заведениях Югры прошли проверки организации школьного питания. Нарушения найдены и в школах, и у поставщиков питания.

Законодательство нарушалось в 235 школах – это 74 проценты от числа проверенных.

«Охват школьников горячим питанием в 2020-2021 учебном году по результатам проведенных надзорных мероприятий составляет 99,6 процента. Во всех проверенных школах проводились исследования по санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим показателям. Оценивалось соответствие фактического питания утвержденному меню, вложение ингредиентов и калорийность блюд, объем порций, содержание микронутриентов, температура горячих блюд и напитков. В ходе проверок установлены семь случаев исключения из меню отдельных видов продуктов и блюд», - рассказали в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Нарушения выявлены у 62 процентов организаторов питания. Составлено 165 протоколов, вынесено 89 постановлений о назначении административных штрафов на общую сумму 1 618 500 рублей. В отношении общеобразовательных организаций составлено 197 протоколов, вынесено 184 постановления о назначении административных наказаний на 1 231 000 рублей. В отношении поставщиков пищевых продуктов составлено 92 протокола, вынесено 54 постановления о назначении административных наказаний на 311 500 рублей.