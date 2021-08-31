Югорчанина обвиняют в финансировании терроризма

36-летний житель Мегиона пойдет под суд за финансирование терроризма и призывы к осуществлению террористической деятельности. По версии следствия, свой преступный путь мужчина начал пять лет назад, а в 2020 году создал чат в телеграме, в котором призывал к уничтожению людей иных религиозных взглядов.

Следователи выяснили, что в 2016 году обвиняемый перевел 30 тысяч рублей на банковскую карту свой знакомой уроженке Дагестана, которая получила деньги в Турции и передала их представителю террористической организации.

Позже югорчанин решил привлечь в ряды незаконных вооруженных формирований и других людей. Для этого в августе 2020 года он создал чат в телеграме. «Обвиняемый размещал в нем текстовые материалы, а также изображения, оправдывающие терроризм и действия участников незаконных вооруженных формирований, а также содержащие призывы к участию в деятельности организации, признанной террористической, и к физическому уничтожению лиц иных религиозных взглядов», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Свою вину обвиняемый не признает.