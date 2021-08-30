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​Югра заняла 13 место в рейтинге регионов по числу взяток

В России зарегистрировано рекордное число коррупционных преступлений

​Югра заняла 13 место в рейтинге регионов по числу взяток
Фото: pixabay.com

В этом году в России зарегистрировано 24,5 тысячи преступлений коррупционной направленности. Это – максимум за минувшие восемь лет. По сравнению с прошлым годом рост составил 16,5 процента. Статистику Генпрокуратуры РФ публикует РИА «Новости».

12,1 тысячи преступлений приходится на взяточничество. За семь месяцев их число выросло на 27,4 процента. Количество мелких взяток (до 10 тысяч рублей) составило треть от общего числа и выросло на 26 процентов.

К августу размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, увеличился с 32,4 миллиарда рублей до 39,4 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Югра в июле 2021 года заняла 26 место в рейтинге по зарегистрированным преступлениям экономической направленности, выявлено 803 таких преступления. По получению взяток округ на 13 месте. По статье 290 УК РФ возбуждено 68 дел.


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Сегодня в 23:31, просмотров: 48, комментариев: 0
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