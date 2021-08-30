В 19 муниципалитетах ХМАО выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 149 человек. 70 399 жителей округа оказались заражены за всю пандемию. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 19 муниципалитетах региона:
- Нижневартовск – 40;
- Сургут – 25;
- Нефтеюганск – 20;
- Сургутский район – 12;
- Ханты-Мансийск – 6;
- Мегион – 5;
- Радужный – 5;
- Кондинский район – 5;
- Нижневартовский район – 5;
- Лангепас – 4;
- Урай – 4;
- Советский район – 4;
- Пыть-Ях – 3;
- Югорск – 3;
- Октябрьский район – 3;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Когалым – 1;
- Нягань – 1;
- Нефтеюганский район –1.
«На момент выявления у 115 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 146 случаях. По 3 контакты устанавливаются. Состояние 117 пациентов тяжелое, 96 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 058 человек. За сутки излечились 116 человек, за весь период пандемии – 66 707 югорчан.