В 19 муниципалитетах ХМАО выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 149 человек. 70 399 жителей округа оказались заражены за всю пандемию. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 19 муниципалитетах региона:

Нижневартовск – 40;

Сургут – 25;

Нефтеюганск – 20;

Сургутский район – 12;

Ханты-Мансийск – 6;

Мегион – 5;

Радужный – 5;

Кондинский район – 5;

Нижневартовский район – 5;

Лангепас – 4;

Урай – 4;

Советский район – 4;

Пыть-Ях – 3;

Югорск – 3;

Октябрьский район – 3;

Ханты-Мансийский район – 2;

Когалым – 1;

Нягань – 1;

Нефтеюганский район –1.

«На момент выявления у 115 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 146 случаях. По 3 контакты устанавливаются. Состояние 117 пациентов тяжелое, 96 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 058 человек. За сутки излечились 116 человек, за весь период пандемии – 66 707 югорчан.