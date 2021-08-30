Ученые обнаружили ценные предметы быта на раскопках в ХМАО

В Октябрьском районе участники Югорской археологической экспедиции нашли предметы быта древних жителей Нижнего Приобья.

Так, археологи обнаружили керамическое сопло (относится к бронзовому веку и, вероятно, связано с литейной мастерской начала II тысячелетия до н. э.), несколько капель металла и фрагменты бронзовой подвески (их относят к периоду раннего железного века, но точный возраст установят ученые), древнее захоронение, из которого извлечены 34 стеклянные бусины, преимущественно желтого и бирюзового цветов (что погребение относится ко времени, когда Сибирь вошла в состав Московского государства).

«Древние жители Нижнего Приобья не имели собственных рудных источников и использовали привозной металл. Тем не менее, как мы видим, „северяне" довольно умело обращались с металлом и успешно перенимали технологические новации. Таким образом, мы можем представить масштабы того информационного пространства, в которое они были вовлечены. А также сделать вывод о том, что уже тогда металлообрабатывающее производство было развито настолько, что со временем мастера-литейщики стали выделяться в составе общин рыболовов и охотников», — поясняет Сергей Кокшаров, руководитель экспедиции, заведующий кафедрой археологии и этнологии УрФУ.

Все, что было найдено на раскопках, будет представлено и проанализировано в отдельной монографии. Многие находки планируется отдать для экспозиции в одном из музеев.