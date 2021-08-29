За сутки ковид выявили у 150 югорчан

В ежедневной статистике по коронавирусу вновь в лидерах Нижневартовск. Там за сутки выявили 35 новых заболевших. Следом идет Сургут, где 27 человек подхватили инфекцию. Третью строчку рейтинга поделили Нефтеюганск и Сургутский район – там по 11 случаев. Меньше всего заболевших прибавилось в Белоярском районе – один. По два случая – в Когалыме, Радужном, Югорске, Березовском и Ханты-Мансийском районах.

Оперштаб сообщает, что в состоянии пневмонии – 31 югорчанин, с симптомами ОРВИ – 115 человек, в бессимптомной форме переносят заболевание четверо. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 70 250 югорчан. Выздоровели 66 591, умерли 1055 человек – в том числе и один летальный исход за последние сутки.