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​Самобытность Югры окажется в объективе известного фотографа

Известный фотограф Олег Зотов отправится в фотоэкспедицию по Югре

​Самобытность Югры окажется в объективе известного фотографа
Фото: Ftv.msu.ru

Культовый фотограф Олег Зотов, работы которого можно увидеть на страницах и обложках «Men`s Health», «MAXIM», «Bazaar», «OK!», «HELLO», «Allure», «Playboy», «Woman`s Health», «Vogue», «Danza», «Psychologies», «YogaJournal», «Cosmopolitan» и многих других журналов, посетил Югру. Он отправится в фотоэкспедицию по живописным природным местам автономного округа и национальным поселениям ханты и манси.

«Творческая экспедиция проходит в рамках проекта «Художественное открытие Югры», задача которого – открыть регион для всей страны с его природными, культурными особенностями, многовековыми традициями и обычаями, а также современными реалиями», – сообщается на портале правительства Югры.

Сегодня, 29 августа, Олег встретился в Ханты-Мансийске с местными фотографами и творческим сообществом. На встречу приглашен еще один звездный гость – ведущая телеканала «Пятница» Катя Бобкова. Гости покажут фото и видео, которые они успели отснять за прошедшую неделю для нового проекта и пообщаются с югорчанами.


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Сегодня в 13:49, просмотров: 299, комментариев: 2
Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 14:56
Интересно, а за чей счёт банкет? В Югре своих фотографов отменный хватает.
Швондер.
не нравится
Сегодня в 15:54
Тот что твою свадьбу фоткал?
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