Известный фотограф Олег Зотов отправится в фотоэкспедицию по Югре

Культовый фотограф Олег Зотов, работы которого можно увидеть на страницах и обложках «Men`s Health», «MAXIM», «Bazaar», «OK!», «HELLO», «Allure», «Playboy», «Woman`s Health», «Vogue», «Danza», «Psychologies», «YogaJournal», «Cosmopolitan» и многих других журналов, посетил Югру. Он отправится в фотоэкспедицию по живописным природным местам автономного округа и национальным поселениям ханты и манси.

«Творческая экспедиция проходит в рамках проекта «Художественное открытие Югры», задача которого – открыть регион для всей страны с его природными, культурными особенностями, многовековыми традициями и обычаями, а также современными реалиями», – сообщается на портале правительства Югры.

Сегодня, 29 августа, Олег встретился в Ханты-Мансийске с местными фотографами и творческим сообществом. На встречу приглашен еще один звездный гость – ведущая телеканала «Пятница» Катя Бобкова. Гости покажут фото и видео, которые они успели отснять за прошедшую неделю для нового проекта и пообщаются с югорчанами.