Как правильно выбрасывать переспевшие фрукты и овощи?

Настоящей проблемой оказались переспевшие фрукты и овощи, которые югорчане выбрасывают в мусорные контейнеры. На то, что они делают это неправильно, пожаловались в региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами «Югра-Экология»,

«В арбузах, дынях, томатах, огурцах, клубнике содержится 90-95 процентов воды. За сутки только в одном контейнере скапливается до десяти литров жидкости», — сетуют специалисты и намекают на то, что таким мусором они вообще-то заниматься не должны: «Отходы с таким содержанием влаги назвать твердыми можно с большой натяжкой».

«Мы стараемся сделать все, чтобы жители не чувствовали дискомфорта и неприятных запахов, – комментирует исполнительный директор по обращению с ТКО АО «Югра-Экология» Виталий Якимчик. – Автопарк операторов по транспортированию оборудованы поддонами для сбора жидкости при прессовании отходов. Но от избытка таких отходов ёмкость переполняется быстро, она не герметична в силу своих эксплуатационных особенностей и не предназначена для транспортирования жидких отходов. Поэтому очень важно, чтобы летом жители внимательней отнеслись к тому, как они выбрасывают фрукты и овощи. Только вместе мы сможет добиться чистоты и комфорта во дворах».

Чтобы отходы оставались твердыми, представители «Югра-Экология» советуют удалять из них влагу до того, как они окажутся в контейнере. «В условиях квартир из таких отходов можно удалить лишнюю жидкость в канализацию прежде, чем выбросить. В частном доме или на дачном участке органические отходы допустимо отправлять в компост», — говорят они. Кроме того, уверены представители регионального оператора, стоит покупать разумное количество еды, чтобы она не гнила потом в контейнерах.