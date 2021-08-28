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​Мусорщики недовольны: югорчане выбрасывают в контейнеры переспевшие фрукты

Как правильно выбрасывать переспевшие фрукты и овощи?

​Мусорщики недовольны: югорчане выбрасывают в контейнеры переспевшие фрукты
Фото: Югра-Экология

Настоящей проблемой оказались переспевшие фрукты и овощи, которые югорчане выбрасывают в мусорные контейнеры. На то, что они делают это неправильно, пожаловались в региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами «Югра-Экология»,

«В арбузах, дынях, томатах, огурцах, клубнике содержится 90-95 процентов воды. За сутки только в одном контейнере скапливается до десяти литров жидкости», — сетуют специалисты и намекают на то, что таким мусором они вообще-то заниматься не должны: «Отходы с таким содержанием влаги назвать твердыми можно с большой натяжкой».

«Мы стараемся сделать все, чтобы жители не чувствовали дискомфорта и неприятных запахов, – комментирует исполнительный директор по обращению с ТКО АО «Югра-Экология» Виталий Якимчик. – Автопарк операторов по транспортированию оборудованы поддонами для сбора жидкости при прессовании отходов. Но от избытка таких отходов ёмкость переполняется быстро, она не герметична в силу своих эксплуатационных особенностей и не предназначена для транспортирования жидких отходов. Поэтому очень важно, чтобы летом жители внимательней отнеслись к тому, как они выбрасывают фрукты и овощи. Только вместе мы сможет добиться чистоты и комфорта во дворах».

Чтобы отходы оставались твердыми, представители «Югра-Экология» советуют удалять из них влагу до того, как они окажутся в контейнере. «В условиях квартир из таких отходов можно удалить лишнюю жидкость в канализацию прежде, чем выбросить. В частном доме или на дачном участке органические отходы допустимо отправлять в компост», — говорят они. Кроме того, уверены представители регионального оператора, стоит покупать разумное количество еды, чтобы она не гнила потом в контейнерах.


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28 августа в 15:05, просмотров: 2517, комментариев: 4
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
28 августа в 15:35
А может мусорщикам ещё «ключ от квартиры дать, где деньги лежат?»
6xz34e
не нравится
28 августа в 15:40
Уважаемая "Югра-экология"! А мы вам советуем, прежде чем тарифы утверждать, подготовить платформу для её решения., " Сначала стулья... "
Флудер
не нравится
28 августа в 16:34
Они охренели.
Dochimacho
не нравится
28 августа в 18:22
Уважаемая Югра-Экология, может вы научитесь качественно услуги предоставлять. Контейнеры по 3 и более дня стоят возле домов ждут вашего приезда. Такого барака у бывшего оператора не было. За это время ожидания не только вода удалится из фруктов, конопля созреет. Я вот таки думаю куда обращаться: в дилинспекциб или отдел по правам потребителей. Отвратительное обслуживание!
Швондер.
не нравится
28 августа в 19:59
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