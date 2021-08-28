За сутки в Югре выявлено 152 новых случая COVID-19

Пальму первенства по приросту больных коронавирусом на сегодняшний день у Сургута отобрал Нижневартовск: за минувшие сутки в городе зафиксировано 30 новых случаев заболевания, сообщает региональный оперштаб. Сургут — на втором месте с 24 заболевшими. Замыкает тройку Нефтеюганск: там в больницы обратились 20 человек. Всего же диагноз COVID-19 за пятницу в Югре поставили 152 человекам в 21 муниципалитете ХМАО.

Таким образом, общее количество югорчан, которые болеют или переболели ковидом за все время пандемии увеличилось до 70 100 человек, 66 428 уже выздоровели, 1 054 умерли — в том числе два югорчанина скончались за минувшие сутки.