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​Наталья Комарова посетила парк «За Саймой» и указала властям, что территорию нужно преображать бережно

Губернатор Югры вступилась за бережное отношение к пару «За Саймой» в Сургуте

​Наталья Комарова посетила парк «За Саймой» и указала властям, что территорию нужно преображать бережно
Фото admhmao.ru

Наталья Комарова в ходе своего визита в Сургут посетила экопарк «За Саймой», который стал одним из самых обсуждаемых объектов для благоустройства в крупнейшем городе Югры. Он расположен на площади более 550 тысяч квадратов в центре города, и закономерно является одним из главных мест для отдыха сургутян в любое время года.

«У сургутян осталась тревожность по тому поводу, что к парку не будет отношения, подобающего экологическому уголку, принимаются агрессивные действия к окружающей среде», – приводит слова Натальи Комаровой департамент общественных и внешних связей Югры.

Директор управления капитального строительства Александр Гребешок ответил, что на данный момент при реализации контрактов на строительство многофункциональной спортивной площадки, детской площадки «Ботаника» и набережной Саймы вокруг СурГУ «ни одного дерево не пострадало» – были лишь убраны погибшие деревья и не представляющие ценности заросли ивняка.

«Местные власти на системной основе занимаются благоустройством города, – отметил участник разговора, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский. – Парк «За Саймой» – одно из главных мест отдыха сургутян. Это очень важно – создание условий для отдыха людей. При этом стоит задача – не нанести ущерб окружающей среде. Все проекты реализуются с максимально бережным отношением к природе».


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Сегодня в 19:09, просмотров: 183, комментариев: 0
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