Наталья Комарова провела пресс-конференцию в Сургуте

Наталья Комарова в ходе своего визита в Сургут встретилась с журналистами и блогерами в здании СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа. Мы собрали самое важное, что сказала губернатор Югры в ходе этого разговора.

Мост через Обь

Первая важная тема – строительство второго моста через Обь в районе Сургута. Разговоры о необходимости этого крупного инфраструктурного проекта шли давно, он уже объявлен одним из ключевых для всего третьего губернаторского срока Натальи Комаровой, и вот мы почти дождались начала стройки.

«Проектно-сметная документация разработана, до конца августа будет готово ценовое заключение, и в бюджете текущего года мы заложили деньги, чтобы начать строительство, – сказала Наталья Комарова. – По этой теме мы работаем с правительством России, так как это важный межрегиональный инфраструктурный объект. Финансирование будет строиться по принципу: 60 процентов из федерального бюджета, 40 процентов из окружного. Сейчас прорабатывается механизм исполнения – по концессии или госконтракту, мы готовы к любому из них. Думаю, в течение двух-трех месяцев будет понятно».

Губернатор Югры также отметила, что вообще-то округу нужно не два, а целых три моста через Обь, но пока при нынешней нагрузке важно сделать хотя бы второй.

Инвестиции

Журналисты спросили про объем инвестиций, которые Югра планирует привлекать в 2030 году – 1,7 трлн рублей в год (при нынешнем показателе в 1 трлн рублей). Наталья Комарова пояснила, что этот показатель взят из следующего принципа, утвержденного в стратегических документах России: страна или регион развиваются в том случае, если объем инвестиций составляет не менее 25 процентов от ВВП или ВРП соответственно. Вот и получается, что при югорском ВРП в 3 трлн рублей инвестиции в 2020 году составили 1 трлн рублей, или треть – значит, регион развивается, и к 2030 году мы сможем дать аналогичную характеристику, если получим вложения в основной капитал на уровне 1,7 трлн рублей. Хотя Наталья Комарова признает, что немалый объем в этом занимает отрасль ТЭК, которая не может существовать без огромных вложений.

«Юнити-парк» и мечты

Губернатора Югры спросили о том, верит ли она в успех научно-технологического центра «Юнити-парк». Она сказала, что верит, так как это дополнительные возможности («новая нефть») региона в различных сферах, в том числе медицинских и геномных. Он же станет площадкой передового образования для молодых югорчан, и местом для самореализации ученых и технологических умов.

«О чем бы мы ни думали, что бы ни планировали, на каком-то этапе это все равно является мечтой, – объяснила Наталья Комарова. – У геологов, которые занимались Западной Сибирью, тоже спрашивали: «Верите ли вы в нефть и газ в Югре?» И они верили, и подтверждали свою веру конкретными делами, и мы знаем, что из этого получилось».

Разогрев рынка жилья

Цены на стройматериалы и, следовательно, конечная стоимость квартир в Югре, как и по всей стране, резко рванули вверх. В итоге в Сургуте и районе цена «квадрата» достигает 90-100 тысяч рублей, в то время как выкупать квартиры под переселение муниципалитеты могут только по фиксированной региональной службой по тарифам ставке (сейчас – примерно 50-60 тысяч рублей). Может ли это сорвать процесс переселения югорчан из аварийного жилья? – справедливо беспокоятся журналисты.

По словам Натальи Комаровой, региональная служба по тарифам устанавливает цену выкупа квартир, исходя из федеральных правил, и других способов у нее просто нет. Поэтому муниципалитеты должны не зацикливаться на одном механизме решения вопроса и не жаловаться на высокие цены (и тем более не нагревать дополнительно рынок), а придумывать другие идеи. У некоторых получается – недавно список территорий, где не осталось аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, пополнила Нягань – теперь их 12. «Хорошо иметь несколько вариантов и не находиться в жесткой привязке ни к одному из них», – отметила губернатор.

Как отремонтировать дорогу

От сообщества жителей 27 мкрн Сургута поступил особый вопрос – у них дорога представляет собой довольно грустное зрелище, и никто ею не занимается, хотя она находится в собственности муниципалитета. Что же делать в этой ситуации?

Наталья Комарова посоветовала – нужно проявить активность и донести до местной администрации эту проблему. Потому что никто – ни округ, ни федерация – не придут в Сургут и не скажут, что нужно приводить в порядок вот эту или вон ту дорогу – сделать и решить все могут только сами жители. Поэтому нужно обращаться в администрацию, вносить дорогу, которую вы хотите отремонтировать, в список, который формируется ежегодно до начала ремонтного сезона, и отстаивать необходимость сделать именно ее. Тогда все получится.