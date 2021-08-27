В Югре задолженность за капремонт сократилась до 1,8 млрд рублей

Задолженность жителей Югры за капитальный ремонт многоквартирных домов составляет 1 млрд 835 млн рублей. Больше всего по взносам в фонд капремонта должны сургутяне – 550 млн рублей. Также в антилидерах Нижневартовск (497 млн рублей), Нефтеюганск (101 млн рублей), Ханты-Мансийск (94 млн рублей) и Сургутский район (92 млн. рублей).

Отмечается, что за год задолженность в регионе сократилась на 108 млн рублей.

«Сокращение задолженности происходит по нескольким причинам. Первое – югорчане стали видеть результаты реализации программы капремонта и обновление своих домов. То есть доверия к программе стало больше. Вторая касается так называемых «принципиальных неплательщиков», которые не желают платить за капитальный ремонт своего дома принципиально. С ними Югорский фонд капремонта ведет судебно-претензионную работу. После обращения в суд, кроме задолженности по взносам и пени, собственники должны оплатить судебные издержки. Кроме того, после обращения в суд у неплательщиков исчезает возможность оплатить свой долг, воспользовавшись рассрочкой. Рассрочку предоставляет Югорский фонд капремонта собственникам, имеющим большой долг. А после решения суда, неплательщику необходимо будет выплатить всю сумму целиком и сразу», - рассказали в пресс-службе Югорского фонда капремонта.

На 1 августа 2021 года за все время действия программы капремонта югорчанам было начислено 21 млрд 157 млн рублей, собственники оплатили 19 млрд 321 млн рублей.