Тюремных надзирателей в Югре от профессионального выгорания спасают лошади

Сотрудников уголовно-исполнительной системы Югры от профессионального выгорания спасают лошади. Иппотерапию для надзирателей организовали в конноспортивном клубе «Мустанг».

«Необходимость внимания к здоровью сотрудников, в том числе психического, является одной из важнейших составляющих служебной деятельности, а также приоритетным направлением в работе с личным составом. В рамках мероприятия сотрудники Ханты-Мансийского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре познакомились с методом реабилитации и профилактики негативных влияний окружающего мира «иппотерапия», - рассказали в пресс-службе окружного управления ФСИН.

Сколько сотрудников прошли терапию и каковы ее результаты – не сообщается.