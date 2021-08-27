В ХМАО накануне у 153 человек выявлен коронавирус

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 153 человек. За всю пандемию 69 948 жителей округа проходили лечение. Об этом информирует оперштаб.
Новые случаи зарегистрированы в 20 муниципалитетах региона:
- Сургут – 30;
- Нижневартовск – 27;
- Ханты-Мансийск – 17;
- Нефтеюганск – 17;
- Нягань – 10;
- Лангепас – 6;
- Нефтеюганский район – 6;
- Кондинский район – 6;
- Урай – 5;
- Советский район – 4;
- Радужный – 4;
- Мегион – 3;
- Сургутский район – 3;
- Октябрьский район – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Когалым – 2;
- Югорск – 2;
- Пыть-Ях – 2;
- Белоярский район – 2;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 117 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 147 случаях, по 1 контакты уточняются. Состояние 130 пациентов тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 052 человека. За сутки излечились 255 человек, за весь период пандемии – 66 226 югорчан.