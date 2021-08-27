В ХМАО накануне у 153 человек выявлен коронавирус

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 153 человек. За всю пандемию 69 948 жителей округа проходили лечение. Об этом информирует оперштаб.

Новые случаи зарегистрированы в 20 муниципалитетах региона:

Сургут – 30;

Нижневартовск – 27;

Ханты-Мансийск – 17;

Нефтеюганск – 17;

Нягань – 10;

Лангепас – 6;

Нефтеюганский район – 6;

Кондинский район – 6;

Урай – 5;

Советский район – 4;

Радужный – 4;

Мегион – 3;

Сургутский район – 3;

Октябрьский район – 3;

Нижневартовский район – 3;

Когалым – 2;

Югорск – 2;

Пыть-Ях – 2;

Белоярский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 117 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 147 случаях, по 1 контакты уточняются. Состояние 130 пациентов тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 052 человека. За сутки излечились 255 человек, за весь период пандемии – 66 226 югорчан.