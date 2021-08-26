В Югре продлили предупреждение об опасной погоде на пятницу

В пятницу, 27 августа, в восточных районах Югры ожидается неблагоприятная погода: грозы, усиление ветра ночью до 16 метров в секунду, днем – до 19 метров в секунду. Предупреждение об опасной погоде опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Грозы и ветер принесут в округ похолодание: температура ночью +6,+11 °С, по восточным районам +12,+17 °С, днем +12,+17 °С, по восточным районам +19,+24 °С.

На выходных сильных осадков не ожидается, ветер будет умеренным. Ночные температуры приблизятся к нулю, днем +12,+17 °С.