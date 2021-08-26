Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прилетит в ХМАО

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко посетит ковидные госпитали Сургута, Ханты-Мансийска и Сургутского района, встретится с коллегами из окружного кардиодиспансера, также запланирован визит к губернатору региона Наталье Комаровой. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Также запланирована встреча Дениса Проценко с губернатором автономного округа Натальей Комаровой, основным темами которой станут развитие системы здравоохранения в Югре, опыт региона по борьбе с коронавирусной инфекцией, меры поддержки врачей и медицинских работников», —сообщили корреспондентам информационного агентства в ведомстве.

Отмечается, что визит Проценко рассчитан на два дня – 30 и 31 августа.