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Югру посетит главный врач Коммунарки

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прилетит в ХМАО

Югру посетит главный врач Коммунарки
фото: kubnews.ru

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко посетит ковидные госпитали Сургута, Ханты-Мансийска и Сургутского района, встретится с коллегами из окружного кардиодиспансера, также запланирован визит к губернатору региона Наталье Комаровой. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Также запланирована встреча Дениса Проценко с губернатором автономного округа Натальей Комаровой, основным темами которой станут развитие системы здравоохранения в Югре, опыт региона по борьбе с коронавирусной инфекцией, меры поддержки врачей и медицинских работников», —сообщили корреспондентам информационного агентства в ведомстве.

Отмечается, что визит Проценко рассчитан на два дня – 30 и 31 августа.


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Сегодня в 16:05, просмотров: 169, комментариев: 0
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