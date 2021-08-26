16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7428   EUR  86,5814  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Лже-следователи разводят югорчан на деньги

Мошенники вымогают деньги у жителей Югры от лица СКР

​Лже-следователи разводят югорчан на деньги

Жителей Югры обманывают лже-следователи. Звонки от злоумышленников поступают телефонного номера приемной следственного управления СКР по Югре: 8-3476-32-82-00. С начала года зарегистрировано несколько сообщений от потерпевших.

«По информации обратившихся, лица, представляющиеся сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации, вводят людей в заблуждение. Так, собеседники в телефонном разговоре предлагают в целях выявления преступников, а также с целью возмещения ущерба, причиненного третьим лицам, перечислить деньги на указанный ими счет. Лжеофицеры убеждают граждан в том, что как только они перечислят денежные средства, выявить мошенников станет проще, так как при снятии денежных средств со счетов их данные становятся видны сотрудникам правоохранительных органов. При этом телефонные мошенники после завершения «спецоперации» обещают вернуть гражданам их денежные средства», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В ведомстве подчеркивают, что сотрудники СКР и других органов власти к этому не причастны: «Исходящие звонки с указанного телефонного номера, используются мошенниками путем подмены реального номера телефона для придания правдоподобности своим преступным требованиям перевести деньги. Эти факты являются проявлением мошенничества, о которых следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы в целях установления лиц, причастных к мошеннической схеме, и их привлечения к уголовной ответственности».


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 13:11, просмотров: 106, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 2963
  2. Беременную сургутянку с COVID-19 не успели спасти врачи 2399
  3. В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой 1892
  4. ​Анастасия Гонтарь привезет в Сургут олимпийское «золото» 1558
  5. ​Подозреваемый в убийстве тюменской девочки Насти Муравьевой оказался сургутянином 1504
  6. В Сургуте растет число больных коронавирусом детей 1072
  7. ​Александр Моор: Вакцинация стала неотъемлемой частью честного отношения учителя к своему профессиональному долгу 1000
  8. Ханты-Мансийск опять остался без Кубка мира по лыжероллерам 937
  9. ​В Нефтеюганске сносят балки и строят новые районы 923
  10. ​В Тюменской области продлили ковид-ограничения 917
  1. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 6961
  2. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 6920
  3. ​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова: «Мы столкнулись с тем, что мы все обо всем знаем, но ничего нигде не организовано…» // СТЕНОГРАММА 5905
  4. ​Закопать нельзя украсить: что не так с некрасивой трубой в Сургуте 5792
  5. «Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ, СТЕНОГРАММА 5718
  6. ​За покупками только в масках: рейды в ТЦ Нижневартовска будут проходить чаще 4735
  7. ​Простите, что обидела 4728
  8. Гендиректор Сургутского мясокомбината Алексей Сливин умер 4706
  9. «Маски, я думаю, пришли в нашу жизнь надолго…» 4584
  10. ​Девятилетнюю Настю Муравьеву из Тюмени нашли мертвой 4417
  1. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 12913
  2. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 12205
  3. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 12071
  4. ​«Вершина» должна быть наша! 11594
  5. В Нефтеюганске собака провалилась в открытый люк: ее доставала бригада слесарей 11167
  6. ​В сауне Нефтеюганска произошел крупный пожар 10650
  7. Югорчанин подделал 40 ПЦР-тестов для своих работников 10586
  8. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 10500
  9. ​Пытался ударить и натравить собаку: нефтеюганец пойдет под суд за нападение на полицейского 10454
  10. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 10454

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика