Мошенники вымогают деньги у жителей Югры от лица СКР

Жителей Югры обманывают лже-следователи. Звонки от злоумышленников поступают телефонного номера приемной следственного управления СКР по Югре: 8-3476-32-82-00. С начала года зарегистрировано несколько сообщений от потерпевших.

«По информации обратившихся, лица, представляющиеся сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации, вводят людей в заблуждение. Так, собеседники в телефонном разговоре предлагают в целях выявления преступников, а также с целью возмещения ущерба, причиненного третьим лицам, перечислить деньги на указанный ими счет. Лжеофицеры убеждают граждан в том, что как только они перечислят денежные средства, выявить мошенников станет проще, так как при снятии денежных средств со счетов их данные становятся видны сотрудникам правоохранительных органов. При этом телефонные мошенники после завершения «спецоперации» обещают вернуть гражданам их денежные средства», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В ведомстве подчеркивают, что сотрудники СКР и других органов власти к этому не причастны: «Исходящие звонки с указанного телефонного номера, используются мошенниками путем подмены реального номера телефона для придания правдоподобности своим преступным требованиям перевести деньги. Эти факты являются проявлением мошенничества, о которых следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы в целях установления лиц, причастных к мошеннической схеме, и их привлечения к уголовной ответственности».