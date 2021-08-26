За сутки в ХМАО 156 человек заболели коронавирусом

В Югре 156 человек заразились коронавирусом. 69 795 проходили лечение за всю пандемию. Об этом информирует оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете региона:
- Сургут – 32;
- Нижневартовск – 31;
- Ханты-Мансийск – 19;
- Нефтеюганск – 11;
- Мегион – 10;
- Сургутский район – 7;
- Лангепас – 7;
- Урай – 6;
- Нефтеюганский район – 5;
- Березовский район – 5;
- Нягань – 4;
- Югорск – 4;
- Радужный – 3;
- Пыть-Ях – 3;
- Советский район – 2;
- Белоярский район – 2;
- Когалым – 1;
- Октябрьский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Покачи – 1.
«На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 145 случаях, по 4 контакты уточняются. Состояние 131 пациента тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – комментирует оперштаб.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 047 человек. За сутки излечились 206 человек, за весь период пандемии – 65 971 югорчанин.