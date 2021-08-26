За сутки в ХМАО 156 человек заболели коронавирусом

В Югре 156 человек заразились коронавирусом. 69 795 проходили лечение за всю пандемию. Об этом информирует оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете региона:

Сургут – 32;

Нижневартовск – 31;

Ханты-Мансийск – 19;

Нефтеюганск – 11;

Мегион – 10;

Сургутский район – 7;

Лангепас – 7;

Урай – 6;

Нефтеюганский район – 5;

Березовский район – 5;

Нягань – 4;

Югорск – 4;

Радужный – 3;

Пыть-Ях – 3;

Советский район – 2;

Белоярский район – 2;

Когалым – 1;

Октябрьский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1;

Нижневартовский район – 1;

Покачи – 1.

«На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 145 случаях, по 4 контакты уточняются. Состояние 131 пациента тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – комментирует оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 047 человек. За сутки излечились 206 человек, за весь период пандемии – 65 971 югорчанин.