Обновленную школу №2 в Салыме показали Наталье Комаровой

Общеобразовательную школу №2 города Салыма посетила Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Нефтеюганский район. Недавно завершилась реконструкция этого учебного заведения, она проходила в рамках нацпроекта «Образование». В ходе исполнения работ не только обновили основное здание школы, но и пристроили к нему новый корпус. Всего на этот проект было направлено около 240 млн рублей, благодаря этому количество мест для учащихся выросло с 180 до 275, а дети смогут учиться в одну смену.

Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, разрешение на ввод в эксплуатацию школа получила в июле 2021 года. То есть 1 сентября она впервые в своем новом качестве примет воспитанников. По словам директора школы Татьяны Алифировой, под одной крышей здания представлен бренд сельского поселения Салым (первый этаж), бренд Нефтеюганского района (второй этаж) и бренд Югры (третий этаж). Также в учебном заведении появилось огромное количество новой техники, включая 4D-стенд для изучения динозавров и Солнечной системы, компьютерный класс, интерактивные панели и многое другое.

«Мы очень рады, что с 1 сентября наши дети будут учиться в этой замечательной школе. Мы уже оценили ее новые возможности для учеников. Конечно, это будет совершенно новое качество образования», — сказали на встрече представители общественности.