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​Югра стала одной из площадок для полуфинала школьного конкурса от президентской организации

В Югре пройдет полуфинал конкурса «Большая перемена»

​Югра стала одной из площадок для полуфинала школьного конкурса от президентской организации
Фото РИЦ Югра

28 августа по всей стране стартуют полуфиналы конкурса «Большая перемена», который проводит созданная по инициативе президента платформа «Россия – страна возможностей». Всего в этом этапе участвуют шесть тысяч школьников с 9 по 11 классы. Югра стала одним из центров проведения полуфинала – тут соберутся уральские участники «Большой перемены», сообщает департамент общественных и внешних связей региона. Другие полуфиналы пройдут в Краснодарском и Приморских краях, Москве, Казани и Ярославле.

В Ханты-Мансийск приедут почти 600 участников, из них 100 – представители Югры. Событие будет происходить с 1 по 13 сентября в три смены. По словам гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, школьникам предстоит решать задания от ведущих компаний и вузов страны.

«Традиционно, ребят ожидает насыщенная образовательная программа и встречи с состоявшимися профессионалами в сфере науки и технологий, искусства и медиа. Участие в полуфинале – это не просто очередной отборочный этап конкурса, по итогам которого будут определены 1500 финалистов «Большой перемены», – это возможность проявить свои творческие способности и получить знания, которые обязательно пригодятся им в будущем», – подчеркнул Алексей Комиссаров. Главная тема полуфинала – экология.

Финал «Большой перемены» пройдет в ноябре в «Артеке». Главные его призы – грант в 1 000 000 рублей на образование.


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Сегодня в 20:18, просмотров: 41, комментариев: 0
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