В Югре пройдет полуфинал конкурса «Большая перемена»

28 августа по всей стране стартуют полуфиналы конкурса «Большая перемена», который проводит созданная по инициативе президента платформа «Россия – страна возможностей». Всего в этом этапе участвуют шесть тысяч школьников с 9 по 11 классы. Югра стала одним из центров проведения полуфинала – тут соберутся уральские участники «Большой перемены», сообщает департамент общественных и внешних связей региона. Другие полуфиналы пройдут в Краснодарском и Приморских краях, Москве, Казани и Ярославле.

В Ханты-Мансийск приедут почти 600 участников, из них 100 – представители Югры. Событие будет происходить с 1 по 13 сентября в три смены. По словам гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, школьникам предстоит решать задания от ведущих компаний и вузов страны.

«Традиционно, ребят ожидает насыщенная образовательная программа и встречи с состоявшимися профессионалами в сфере науки и технологий, искусства и медиа. Участие в полуфинале – это не просто очередной отборочный этап конкурса, по итогам которого будут определены 1500 финалистов «Большой перемены», – это возможность проявить свои творческие способности и получить знания, которые обязательно пригодятся им в будущем», – подчеркнул Алексей Комиссаров. Главная тема полуфинала – экология.

Финал «Большой перемены» пройдет в ноябре в «Артеке». Главные его призы – грант в 1 000 000 рублей на образование.