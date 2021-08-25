Наталья Комарова оценила развитие жилищного сектора в Нефтеюганске

Балочный поселок ЮЭН в Нефтеюганске практически полностью расселен. Там было 101 старое временное строение, в каждом из которых жило по одной семье. На данный момент 95 семей получили новые квартиры, рассказал и.о. главы города Андрей Пастухов Наталье Комаровой, приехавшей с рабочим визитом в Нефтеюганск. «Осталось шесть строений. Одной из семей мы уже предоставляем новое жилье. До начала ноября оставшиеся балки будут ликвидированы», – рассказал чиновник.

«Это непростая работа. Но выполнять ее нужно быстрее», – цитирует губернатора Югры департамент общественных и внешних связей округа. По словам одного из членов делегации, депутата думы Югры Степана Пыталева, к закрытию балочного вопроса нужно подключать ресурсы карты развития региона, на базе которой формируются наказы для представительной и исполнительной власти на ближайшие пять лет.

Затем главе региона представили новые районы – 17 и 17а. Они базируются на 34 гектарах, сейчас построена 91 тысяча квадратных метров жилья, всего их будет 236 тысяч. Также там запланирована школа на 1 600 мест, школа для детей с отклонениями в развитии, детсад на 320 место, комплекса «школа – детсад» на 120 мест, двух физкультурно-оздоровительных комплексов, художественной галереи, языкового центра, торгово-досуговых центров.

«На заседании правительства мы примем решение об изменении условий по заключению концессионных соглашений на создание объектов социального назначения. Это решение лучше учитывает современные условия, в том числе связанные с изменениями центра рынке. В этой связи не нужно откладывать сроки реализации проектов по строительству объектов социального назначения. Этим нужно заниматься уже сейчас», – нацелила местные власти Наталья Комарова.