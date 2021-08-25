В Югре объявлено предупреждение о грозе с сильным ветром

В четверг, 26 августа, в отдельных районах Югры ожидаются неблагоприятные погодные явления: грозы и усиление ветра до 17 метров в секунду. Предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

В регионе уже несколько дней стоит аномальная жара. С завтрашнего дня погода начнется меняться. Уже в пятницу дневные температуры опустятся до +12,+17 °С, в восточных районах +18,+23 °С.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, в четверг пройдет дождь, но будет жарко – до +29°С. В пятницу похолодает до +17°С.