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​Пойдет дождь! Погода в Югре изменится

В Югре объявлено предупреждение о грозе с сильным ветром

​Пойдет дождь! Погода в Югре изменится
Фото: pixabay.com

В четверг, 26 августа, в отдельных районах Югры ожидаются неблагоприятные погодные явления: грозы и усиление ветра до 17 метров в секунду. Предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

В регионе уже несколько дней стоит аномальная жара. С завтрашнего дня погода начнется меняться. Уже в пятницу дневные температуры опустятся до +12,+17 °С, в восточных районах +18,+23 °С.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, в четверг пройдет дождь, но будет жарко – до +29°С. В пятницу похолодает до +17°С.


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Сегодня в 13:30, просмотров: 220, комментариев: 0
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