28 августа в ХМАО пройдет бесплатный показ трех российских фильмов

28 августа в Югре пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь кино» – жители региона смогут бесплатно посмотреть три фильма отечественного производства 2020 и 2021 годов: «Пальма», «Конек-Горбунок» и «Огонь». Основной площадкой станет «Югорский кинопрокат», его посетители смогут попасть в обновленный летний кинозал.

«Мероприятие охватит 56 муниципальных киноплощадок, концертные залы, музеи и библиотеки ХМАО. В Югре организацию мероприятий акции курирует Департамент культуры автономного округа, мероприятие направлено на популяризацию российского киноискусства и поддержку отечественной киноиндустрии», – рассказали в «Югорском кинопрокате».