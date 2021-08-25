ХМАО попал в список регионов с низким уровнем бедности

Югра попала в список регионов с наименьшим уровнем бедности (от 5 до 10 процентов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата, представленных замдиректора департамента информационных технологий Минтруда Андреем Лебедевым.

Также в этом перечне оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская, Калужская, Ленинградская, Нижегородская, Курская, Белгородская, Воронежская, Свердловская и Ярославская области, Татарстан, Ямало-Ненецкий АО, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский АО.

Отмечается, что в 2020 году у 17,8 миллионов россиян доходы оказались ниже прожиточного минимума – это чуть более 12 процентов от всего населения страны. При этом наиболее высокий уровень бедности зафиксирован в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарской Республике.