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​Югорские свалки подорожали

Югорские экологи объяснили отставания от графика рекультивации свалок в регионе

​Югорские свалки подорожали
Фото: vk.com/onf_ugra

Рекультивация свалок в районе Нефтеюганска и Нижневартовска уже идет с отставанием от графика, а рост цен может усугубить ситуацию. Этого опасаются экологи штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Югре.

«Конечно, процесс идет, но по каким-то причинам сроки по ликвидации свалки в границе Нефтеюганска перенесли, хотя проект есть. Заявленный к рекультивации в 2021 году земельный участок 0,5 гектара вблизи Нижневартовска может ждать такая же участь. Есть определенные сомнения относительно стоимости реализации этого проекта. Затраты, которые были посчитаны на рекультивацию ранее, уже неактуальны. Цены выросли, к примеру, на то же топливо. Качественно провести работу в соответствии с проектными решениями сможет только компания с опытом. Не исключаю, что тот, кто будет проводить работы, станет экономить. По всей видимости, на объёмах транспортировки», – отметил модератор тематической площадки «Экология» Евгений Печерица.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что риски срыва по срокам выполнения поручения президента РФ Владимира Путина о ликвидации несанкционированных свалок к 2024 году наблюдаются в 22 регионах. В этот список вошла Югра – сроки рекультивации полигонов ТКО вблизи Нефтеюганска и Нижневартовска постоянно переносятся.

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Сегодня в 11:13, просмотров: 115, комментариев: 0
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