На торжественные линейки в школы Югры пустят ковид-безопасных родителей

В Югре разработан защитный протокол по созданию безопасных условий для участников торжественных линеек в общеобразовательных организациях. 1 сентября вместе с детьми смогут отметить ковид-безопасные родители.

«К участию в допускаются родители (законные представители) обучающихся общеобразовательных организаций, ранее перенесшие новую коронавирусную инфекцию, либо прошедшие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, либо представившие справку об эпидокружении, оформленную в установленной форме, либо отрицательный результат лабораторного обследования на наличие антигена вируса SARS-CoV-2, выданный не ранее чем за 3 дня до проведения мероприятия», - доложила исполняющая обязанности директора департамента образования и молодежной политики автономного округа Снежана Возняк на заседании регионального оперативного штаба.

Ранее принято решение о том, что учебный год в Югре начнется в офлайн-режиме. Впрочем, в Нижневартовске уже допустили возвращение к дистанционному образованию, если среди школьников будет много заболевших ковидом.