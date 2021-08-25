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​С начала года в Югре предлагаемые зарплаты выросли на 1,5 тысячи рублей

Югра не вошла в десятку регионов страны по росту предлагаемых зарплат

​С начала года в Югре предлагаемые зарплаты выросли на 1,5 тысячи рублей
Фото: pixabay.com

С начала 2021 года предлагаемые зарплаты в Югре выросли на 1 457 рублей – до 53 369 рублей в июле. С таким показателем округ расположился на 15 месте среди регионов России по росту предлагаемых зарплат.

«Наиболее заметно предлагаемые зарплаты в ХМАО выросли в профсферах «Медицина, фармацевтика» (+15 391 рубль, до 62 020 рублей) и «Закупки» (+13 658 рублей, до 61 869 рублей). Наибольшее падение показала сфера «ИТ, интернет» (-6 428 рублей, до 47 537 рублей). Самую высокую заработную плату в регионе предлагают представителям сферы «Высший менеджмент» (в среднем, 67 615 рублей), а наиболее низкую – представителям сферы «Маркетинг, реклама, PR» (42 464 рубля)», - рассказали в пресс-службе HeadHunter Урал.

Исследование hh.ru показало, что за этот период зарплатное предложение в России увеличилось на 4 038 рублей: с 45 279 рублей в январе до 49 317 рублей в июле. Сильнее всего предлагаемые зарплаты выросли в Краснодарском крае – на 12 043 рубля (до 46 981 рубля), Чукотском АО (на 9 410 рублей, до 75 680 рублей), Карачаево-Черкесской Республике (на 3 097 рублей, до 36 903 рублей). Наиболее ощутимо предлагаемые зарплаты упали в Ненецком АО – сразу на 7 073 рубля (до 55 558 рублей).


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Сегодня в 08:59, просмотров: 255, комментариев: 0
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