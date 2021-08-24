Как жители помогают формировать Карту Развития Югры?

В течение августа в каждом из 22 муниципалитетов нашего региона пройдут стратегические сессии – форумы «Команда Югры». Что это такое и как при помощи этих встреч югорчане могут реально повлиять на принимаемые решения и на облик их городов и поселений – в материале СИА-ПРЕСС.

В принципе форумы «Команды Югры» – это своеобразные «мозговые штурмы», в которых участвуют жители округа, депутаты, общественники. Двери на эти мероприятия открыты для всех желающих – любой человек может прийти и рассказать свои идеи и инициативы, и они будут, как минимум, зафиксированы и обсуждены, а также смогут войти в «Карту развития Югры».

Создание этой карты, народной программы, анонсировала Наталья Комарова в начале лета, тогда же губернатор пообещала скорректировать стратегию социально-экономического развития округа исходя из тех задач, что югорчане поставят перед властью. «Мы обязуемся зафиксировать на этой карте все предложения жителей и затем выполнить их. Именно это имеет значение для граждан. Это должен быть достоверный документ. На карте найдется место и крупным инфраструктурным проектам, и небольшим добрым делам, которые нужны людям «здесь и сейчас», – отметила Наталья Комарова.

Фактически, форумы «Команды Югры» – это оффлайн-обсуждения, которые наполняют смыслами и идеями «Карту развития». Там обсуждаются десятки различных тем и проектов на ближайшие годы, суммарно в этих мероприятиях по всему округу примут участие тысячи человек.

Например, 19 августа форум «Команды Югры» проходил в Сургуте. Там было несколько секций (общественные пространства, спортивные объекты, медицинские объекты, образование и так далее), на которых обсуждались разные проекты.

В числе наказов и инициатив югорчан – ремонт нынешних дорог и строительство новых, создание качественных парков и скверов, современные школы и больницы, спортивные сооружения и многое другое, что делает жизнь лучше.

«Ребят нужно забирать с улиц. К тому же, в нашем регионе лето непродолжительное, да и в непогоду там небезопасно кататься. Крытая площадка – это возможность тренироваться круглый год, прогрессировать и общаться с единомышленниками», – рассказывает инициатор культурно-спортивного кластера «СпортЗавод» в Сургуте Влад Иванов.

«Уверен, что Сургут нуждается в создании территорий, объединяющих жителей нашего большого города всех категорий в их досуге, призывающей к бережному отношению к окружающей среде и стремлению ее сохранить, – рассказывает депутат думы Югры Ринат Айсин, работавший экспертом на секции общественных пространств. – Представленные проекты нашли свои отклики у всех участников сессии и будут внесены в карту развития Югры. Каким будет образ желаемого – будущего зависит от нас. Именно на таких форумах определяются наиболее важные, прорывные направления. По сути, вместе с вами мы намечаем вектор нашего развития».

«Масштаб представленных идей и проектов впечатляет, – делится мнением участник форума, депутат думы Югры Ирина Урванцева. – Это на первый взгляд. Но если изучить их внимательно (и это можно сделать на сайте картаразвития86.рф), становится ясно – все эти нововведения необходимы для комфортной жизни в современном городе».

В настоящий момент на «Карте развития» зафиксированы десятки тысяч наказов – в среднем по 1,5 тысячи на каждый муниципалитет (и их количество растет с каждым днем). «Подобные форумы, «мозговые штурмы», где мы слышим мнения жителей, помогают нам расставлять приоритеты в работе», – поделился депутат Госдумы Павел Завальный, который участвует почти в каждом форуме.

Впереди – мероприятия в Нефтеюганске, Мегионе, Сургутском районе и Ханты-Мансийске, а также итоговый форум, который пройдет 28 августа с участием губернатор а лидера «Команды Югры» Натальи Комаровой, где будет поведен итог этой масштабной работы.

Но надо помнить, что форумы – не единственный способ донести до «Команды Югры» пожелания и наказы на будущую пятилетку. Их можно напрямую отправлять на сайте картаразвития.рф, либо озвучить волонтерам «Единой России», либо принести в любую из общественных приемных этой партии – все они будут рассмотрены. Более того – на том же сайте вы сможете отслеживать ход реализации вашего предложения.