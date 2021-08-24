16+
Логотип Сиапресс
USD  73,9465   EUR  86,8058  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В семи муниципалитетах Югры ввели особый противопожарный режим

Из-за сильной жары часть муниципалитетов ХМАО ввела противопожарный режим

В семи муниципалитетах Югры ввели особый противопожарный режим
Фото: pixabay.com

Из-за жары в нескольких муниципалитетах ХМАО ввели особый противопожарный режим. Высокий риск возникновения лесных пожаров наблюдается в Кондинском, Нижневартовском, Нефтеюганском, Сургутском, Советском, Белоярском районах и Урае

В этот период запрещается:

  • выжигать сухую растительность;
  • использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня;
  • разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листья и иные отходы на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ;
  • проводить работы по очистке от горючих отходов и мусора территорий садоводческих и огороднических товариществ;
  • посещать городские леса.

Отмечается, что за нарушение правил грозит административная ответственность. Югорчан также попросили не оставаться равнодушными и, если они стали свидетелями пожара или нарушения пожарной безопасности, просят звонить по номерам 112 и 101.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:22, просмотров: 128, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Нырнул и пропал: на сургутском пляже утонул юноша 2227
  2. ​Стоп, кадр! Признаки цивилизации дней минувших 851
  3. ​Дым опять пришел в Югру из соседних регионов. Его концентрация не опасна 810
  4. ​Югра в пятый раз принимает чемпионат мира по бильярду 774
  5. ​В администрации Сургута появится новый старый департамент 754
  6. ​Югорчане отметили День флага с флешмобами и «Что? Где? Когда?» 679
  7. В Ханты-Мансийске мужчина упал в погреб, из которого не смог выбраться живым 623
  8. ​Сгорел балкон: в пятиэтажке на Энергетиков произошел пожар 617
  9. Накануне коронавирусом заболели 154 югорчанина 523
  10. Грузовик спровоцировал ДТП в Нефтеюганском районе 523
  1. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 6686
  2. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 6573
  3. ​Закопать нельзя украсить: что не так с некрасивой трубой в Сургуте 5520
  4. ​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова: «Мы столкнулись с тем, что мы все обо всем знаем, но ничего нигде не организовано…» // СТЕНОГРАММА 5498
  5. «Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ, СТЕНОГРАММА 5285
  6. «Маски, я думаю, пришли в нашу жизнь надолго…» 4269
  7. ​Девятилетнюю Настю Муравьеву из Тюмени нашли мертвой 4154
  8. В Сургуте повторно снесли ларек, который владелец возродил после первого демонтажа 3980
  9. Гендиректор Сургутского мясокомбината Алексей Сливин умер 3938
  10. ​За покупками только в масках: рейды в ТЦ Нижневартовска будут проходить чаще 3752
  1. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 12716
  2. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 12021
  3. ​«Вершина» должна быть наша! 11414
  4. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 11397
  5. В Нефтеюганске собака провалилась в открытый люк: ее доставала бригада слесарей 11001
  6. Югорчанин подделал 40 ПЦР-тестов для своих работников 10405
  7. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 10252
  8. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 9814
  9. ​В сауне Нефтеюганска произошел крупный пожар 9755
  10. ​Пытался ударить и натравить собаку: нефтеюганец пойдет под суд за нападение на полицейского 9527

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика