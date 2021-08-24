Из-за сильной жары часть муниципалитетов ХМАО ввела противопожарный режим

Из-за жары в нескольких муниципалитетах ХМАО ввели особый противопожарный режим. Высокий риск возникновения лесных пожаров наблюдается в Кондинском, Нижневартовском, Нефтеюганском, Сургутском, Советском, Белоярском районах и Урае

В этот период запрещается:

выжигать сухую растительность;

использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня;

разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листья и иные отходы на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ;

проводить работы по очистке от горючих отходов и мусора территорий садоводческих и огороднических товариществ;

посещать городские леса.

Отмечается, что за нарушение правил грозит административная ответственность. Югорчан также попросили не оставаться равнодушными и, если они стали свидетелями пожара или нарушения пожарной безопасности, просят звонить по номерам 112 и 101.