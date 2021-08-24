В Югре стартует прививочная кампания против гриппа – бесплатно поставить прививку могут практически все жители региона в медицинских организациях по месту жительства.

«Оптимальные сроки иммунизации – сентябрь-ноябрь, чтобы к началу эпидемического распространения инфекции у человека сформировался полноценный иммунитет против вирусов гриппа. Сезонный грипп представляет собой острую вирусную инфекцию, которая легко передается от человека человеку и циркулирует по всему миру. При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, грипп имеет обширный список возможных осложнений», - напомнили специалисты окружного управления Роспотребнадзора.

Во время эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2020-2021 годов грипп почти не регистрировался, в основном циркулировал коронавирус.

«Первой причиной значительного сокращения передачи вируса гриппа в эпидсезоне 2020-2021 явились профилактические мероприятия, такие как: социальное дистанцирование, введение карантинного режима в организованных коллективах, обязательное ношение медицинских масок, использование антисептических растворов, введение дистанционного обучения и работы, ограничение посещения общественных мероприятий и заведений. Перечисленные факторы значительно повлияли на распространение вируса гриппа. Второй причиной следует считать проведенную вакцинацию против гриппа в 2020 году. В различных регионах РФ охват вакцинопрофилактикой достигал 50-ти и даже 60 процентов от всего населения», - объяснили санврачи.

Отметим, что за минувший эпидсезон ОРВИ переболели 27,8 процента жителей Югры.